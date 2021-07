Barkley: "Kendimle ilgili, iyiyle beraber kötüyü de kabul etmeliyim"

Hall of Fame oyuncu Charles Barkley, bir NBA efsanesi ve bir insan olarak geçmişte yaptığı yanlışlara değindi.



Barkley, Inside the NBA programı ile kendine bir yuva bulmadan önce, bireysel olarak başarılı bir basketbol efsanesiydi. Sir Charles, şampiyonluk kazanmak dışında bir oyuncunun ulaşabileceği tüm başarılara ulaşmış ve bu sayede 2006 yılında Hall of Fame sınıfına kabul edilmişti.



Ancak Barkley de saha içinde ve dışında yaşadığı bazı sıkıntılardan payını almıştı. Geçmişte bir taraftarı bir bar penceresinden fırlatmışlığı bulunan efsane oyuncu, bir keresinde beklenen bir takas gerçekleşmediğinde, akşamındaki maçı sarhoş bir şekilde oynamıştı. Daha unutulmaz olanlardan biri, Barkley'nin tribünlerde bir kıza tükürdüğü zamandı.



Yakın tarihli bir GQ röportajında eski Chicago Bulls yıldızı Scottie Pippen, Barkley için bazı ithamlarda bulunmuş, Charles'ın göründüğü kadar sert olmadığını söylemişti. Barkley ise, eski yıldıza "The Last Dance" belgeselindeki "imajını temizlemeye uğraştığını" söyleyerek yanıt vermişti.



58 yaşındaki efsane oyuncu, kendi geçmişini değerlendirirken oldukça objektif bir yaklaşım sundu:



"İnsanlar Charles Barkley hakkında konuşurken, iyiyi de kötüyle beraber kabul etmek durumundayım. Hayatımda yaptığım aptalca şeyleri, tükürme olayı, sarhoş araba kullanmam gibi şeyleri savunmaya geçemem.



İnsanlar 'İyiydi ama bir sürü aptalca şey de yaptı' demeden, ne kadar iyi bir basketbolcu olduğumu konuşamıyorum. Ama bu işler böyledir."