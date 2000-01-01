Barkley: "Bad Boys kadrosunda, iki kişi dışında kimse kavga edemezdi"

NBA efsanesi Charles Barkley, Detroit Pistons'ın meşhur "Bad Boys" kadrosundan sadece iki adamın kavga edebildiğini söyledi.



Pistons, 1989 ve 1990 yıllarında arka arkaya NBA şampiyonluğu kazanmıştı ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın kariyerinin ilk aşamalarında, kendisine geçit vermeyen ekip olarak biliniyorlar.



Sert ve fiziksel olarak bilinen Detroit ekibinin pivotlarıyla sık sık kavga edenlerin arasında, o dönemde Philadelphia 76ers için oynayan Charles Barkley de bulunuyordu.



"Dan Patrick Show"da konuşan Barkley, Pistons'ın bazı oyuncularının kavga etmeyi bilmediklerini açıkladı:



"Pistons ekibi hakkında gerçekten komik olan ne biliyor musun? Bu takımda sadece iki kişi kavga edebiliyor: Isiah Thomas ve Joe Dumars. Rodman kavga edemezdi, (John) Salley kavga edemezdi, (Rick) Mahorn kavga edemezdi, (Bill) Laimbeer kavga edemezdi. Yani, Vinnie Johnson ve James Edwards edebilirdi, ama az önce bahsettiğim ana dört adam, hiçbiri edemezdi."



Patrick daha sonra Laimbeer'ın her zaman kavga başlatan Pistons oyuncusu olduğunu ve "Her zaman kafasına yumruk yediğini" ekledi.



1984 ve 1992 yılları arasında Pistons, playofflara üst üste dokuz kez kalmış, iki şampiyonluk kazanmış ve genel olarak üç NBA Finalleri serisine yükselmişti.



