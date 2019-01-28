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Barcelona'dan Youri Tielemans sürprizi

Orta sahaya takviye yapmak için transfer çalışmalarına başlayan Barcelona'nın, Monaco'nun yıldızı Youri Tielemans'ı istediği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'dan Youri Tielemans sürprizi
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28 Ocak 2019 16:35
Monaco'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Youri Tielemans için kıyasıya bir transfer savaşı sürüyor.

İspanyol medyasında yer alan habere göre, Manchester United ve Milan'ın da ilgi duyduğu Tielemans için Barcelona devreye girdi.

Fransız temsilcisinin transfere sıcak yaklaştığı belirtilirken, yeniden takımın başına getirilen Leonardo Jardim'in son kararı vereceği aktarıldı.

JARDİM, ONAYI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da çeşitli kulüplerin Belçikalı futbolcunun transferi için Monaco'nun kapısını çaldığı ve Jardim'in sezon başında ayrılığa onay verdiği  belirtilirken, şimdi ise hangi düşünceye sahip olacağı merak konusu.

Orta sahanın merkezinde forma giyen Youri Tielemans, bu sezon Monaco forması ile 30 müsabakada forma giyerken 5 gol 1 asistle oynadı.

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