Barcelona'dan 31 milyon euroya transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, bu kez hamlesini gelecek sezon için yaptı. İşte Barcelona'nın yeni transferi...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Braga.pt
Barcelona'dan 31 milyon euroya transfer
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31 Ocak 2020 14:50
İspanya Ligi takımlarından Barcelona, gelecek sezon için kadrosuna genç bir futbolcu takviyesi yaptı.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, Portekiz Ligi takımlarından Braga'da forma giyen Francisco Trincao'nun transferi için anlaşma sağlandığı duyuruldu. Barcelona, bu transefr için 31 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyururken, 20 yaşındaki Portekizli futboclunun Haziran ayında takıma katılacağı belirtildi.

Öte yandan 5 yıllık sözleşmenin altına imza atan Francisco Trincao'nun serbest kalma bedelinin 500 milyon euro olduğu açıklandı.

Bu sezon Braga formasıyla 22 maça çıkan Francisco Trincao, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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