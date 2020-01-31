İspanya Ligi takımlarından Barcelona, gelecek sezon için kadrosuna genç bir futbolcu takviyesi yaptı.Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, Portekiz Ligi takımlarından Braga'da forma giyen'nun transferi için anlaşma sağlandığı duyuruldu. Barcelona, bu transefr için 31 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyururken, 20 yaşındaki Portekizli futboclunun Haziran ayında takıma katılacağı belirtildi.Öte yandan 5 yıllık sözleşmenin altına imza atan Francisco Trincao'nun serbest kalma bedelinin 500 milyon euro olduğu açıklandı.Bu sezon Braga formasıyla 22 maça çıkan Francisco Trincao, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.