Barcelona, Wojciech Szczesny'yi açıkladı!

Barcelona, geçen yaz futbolu bıraktığını açıklayan 34 yaşındaki Polonyalı eldiven Wojciech Szczesny'yi kadrosuna kattı.

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Barcelona, Wojciech Szczesny'yi açıkladı!
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02 Ekim 2024 17:57
Villarreal maçında sakatlanan Ter Stegen'in sezonu kapatmasının ardından Barcelona, kaleye takviye yaptı.

Sakatlık sonrası kaleci arayışlarına yönelen Barça, Szczesny transferini açıkladı.

34 YAŞINDA GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz yaz futbolu bıraktığını açıklayan Polonyalı eldiven, bu imza ile birlikte 34 yaşında futbola geri döndü.

16 yaşında Arsenal altyapısına giren Wojciech Szczesny, İngiliz ekibinde 6 yıl forma giydikten sonra, Roma ve Juventus formaları giymişti.

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