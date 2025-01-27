Barcelona, sahasında adeta gol oldu yağdı

İspanya La Liga'nın 21. hafta maçında Barcelona, sahasında Valencia'yı 7-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, sahasında adeta gol oldu yağdı
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27 Ocak 2025 00:59
Son güncelleme 27 Ocak 2025 01:05
İspanya La Liga'nın 21. hafta maçında Barcelona, Valencia'yı konuk etti. Lluis Compnys Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 7-1 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 3'te Frenkie de Jong, 8'de Ferran Torres, 14'te Raphinha, 24 ve 45+4'te Fermin Lopez, 66'da Robert Lewandowski ile 75.dakikada Tarrega'nın kendi kalesine attığı gollerle geldi.

Valencia'nın tek golünü ise 59'da Hugo Duro kaydetti.

Barcelona, Hansi Flick'in yönetiminde çıktığı 32 maçta 101. gole ulaştı.

Katalanlar, ligde 4 maç sonunda galip geldi.

Barcelona, bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltti. Valencia, 16 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Alaves'i konuk edecek. Valencia, Celta Vigo'yu ağırlayacak.
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