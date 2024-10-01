Barcelona, rahat kazandı

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'u 5-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk puanlarını aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barcelona, rahat kazandı
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01 Ekim 2024 23:52
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona, Young Boys ile karşı karşıya geldi. Barcelona, karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 8 ve 51'de Robert Lewandowski, 34'te Raphinha, 37'de Inigo Martinez ve 81'de Muhammed Aly Camara attı.

Barcelona'da anlaşma sağlanan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bu sonucun ardından Barcelona, Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Young Boys, iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Barcelona, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Young Boys, sahasında Inter'i ağırlayacak.

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