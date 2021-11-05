Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi!

Barcelona'nın yeni teknik direktörü resmen Xavi Hernandez oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi!
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05 Kasım 2021 13:54
Al Sadd CEO'su Turki Al- Ali, teknik direktör Xavi Hernandez'in Barcelona'ya gitmesi için anlaşmaların yapıldığını açıkladı.

Turki Al-Ali, "Al Sadd yönetimi, sözleşmede belirtilen serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından Barcelona'ya transferi konusunda anlaştı. Xavi, Al-Sadd'ın tarihinin önemli bir parçası oldu. Kendisine Barcelona'da başarılar diliyoruz."

Katalan kulübünün kapısından 1991'de 11 yaşında giren Xavi, 2015 yazında Barcelona'dan ayrılıp Al Sadd'a transfer olmuştu. Katar ekibinde dört sezon geçirdikten sonra 2019'da kariyerini noktaladı. Ancak takımda kaldı ve Al Sadd'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

41 yaşındaki teknik adam 6 yıl sonra evine geri döndü.


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