Barcelona'nın yeni 10 numarası Lamine Yamal

Barcelona, genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın yeni forma numarasını duyurdu.



Lamine Yamal'ın büyüleyici performansının ardından kulüp harekete geçti.



SÖZLEŞME VE MAAŞ



Katalan devi, Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına uzatırken oyuncunun maaşını da 16 milyon euroya çıkardı.



10 NUMARA VERİLDİ



Lamine Yamal'a ayrıca kulüp tarihinin en önemli numarası olan 10 numara verildi. Barcelona, Yamal için imza töreni düzenledi.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 55 maça çıkan Yamal, 18 gol 21 asistlik katkı sağladı.



