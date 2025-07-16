Barcelona, genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın yeni forma numarasını duyurdu.
Lamine Yamal'ın büyüleyici performansının ardından kulüp harekete geçti.
SÖZLEŞME VE MAAŞ
Katalan devi, Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına uzatırken oyuncunun maaşını da 16 milyon euroya çıkardı.
10 NUMARA VERİLDİ
Lamine Yamal'a ayrıca kulüp tarihinin en önemli numarası olan 10 numara verildi. Barcelona, Yamal için imza töreni düzenledi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 55 maça çıkan Yamal, 18 gol 21 asistlik katkı sağladı.
Barcelona'nın yeni 10 numarası Lamine Yamal
Barcelona, 10 numaralı formanın takımın yıldızı Lamine Yamal'a verildiğini imza töreninde açıkladı.
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Barcelona, genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın yeni forma numarasını duyurdu.
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