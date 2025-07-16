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Barcelona'nın yeni 10 numarası Lamine Yamal

Barcelona, 10 numaralı formanın takımın yıldızı Lamine Yamal'a verildiğini imza töreninde açıkladı.

calendar 16 Temmuz 2025 21:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barcelona'nın yeni 10 numarası Lamine Yamal
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Barcelona, genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın yeni forma numarasını duyurdu.

Lamine Yamal'ın büyüleyici performansının ardından kulüp harekete geçti.

SÖZLEŞME VE MAAŞ

Katalan devi, Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına uzatırken oyuncunun maaşını da 16 milyon euroya çıkardı.

10 NUMARA VERİLDİ

Lamine Yamal'a ayrıca kulüp tarihinin en önemli numarası olan 10 numara verildi. Barcelona, Yamal için imza töreni düzenledi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 55 maça çıkan Yamal, 18 gol 21 asistlik katkı sağladı.

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