Barcelona, Dembele'yi satılığa çıkarıyor

Barcelona'da sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan ve gözden düşen Ousmane Dembele, yaz transfer döneminde satışa çıkarılıyor.



Şimdiden birçok Avrupa devi Dembele için harekete geçmiş durumda ancak henüz Katalan kulübüne ulaşan resmi bir teklif olmadı.



ANSU FATI KARARI ETKİLEDİ



Barcelona'nın bu tercihinde Ansu Fati'nin geçtiğimiz sezon sergilediği performans ve Lionel Messi, Antoine Griezmann ve Luis Suarez'li hücum hattında Dembele'nin yerinin belirsizliğinin etkili olduğu söyleniyor.



24 yaşındaki Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon sadece 9 resmi maçta görev alabildi. Dembele, bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı.



