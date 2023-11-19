Barcelona'dan El Clasico'da farklı tarife!

Barcelona, kadın futbol derbisinde ezeli rakibi Real Madrid'i 5-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Barcelona'dan El Clasico'da farklı tarife!
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19 Kasım 2023 16:05
İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Barcelona, ezeli rakibini 5-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Aitana Bonmati Conca, 43. dakikada Caroline Hanse, 45. dakikada Maria Francisca Caldentey, 89. dakikada Claudio Pina ve 90. dakikada Victoria Lopez Serrano attı.

Bu sonucun ardından Barcelona 9'da 9 yaptı ve 27 puana yükseldi. Real Madrid 21 puanda kaldı.

Barcelona, ligde gelecek hafta Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Real Madrid, sahasında Huelva ile karşı karşıya gelecek.

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