Barcelona'da Szczesny için imza bekleniyor

Barcelona, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Marc Andre ter Stegen'in yerini Wojciech Szczesny ile doldurmaya hazırlanıyor.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Polonyalı eldiven Barcelona'ya imzası için pazartesi günü İspanya'ya gidecek.



Szczesny, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Barcelona ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.



34 yaşındaki kalecinin Barcelona'nın Young Boys ile Şampiyonlar Ligi'ni maçını tribünden takip edeceği kaydedildi. Szczesny, milli maçlar için verilecek aranın ardından Barcelona ile sahaya çıkabilecek.



