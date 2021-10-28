Barcelona'da 3 oyuncu için flaş karar!

İspanya La Liga'da zorlu günler geçiren ve teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.



İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Katalan ekibinin, takımdan birkaç oyuncuyu göndermek istediği ve bu isimlerin de performanlarından memnun olunmayan Gerard Pique, Jordi Alba ve Sergio Busquest olduğu belirtildi.



Barcelonalı idarecilerin, 3 tecrübeli futbolcunun, takımın geleceğinde yerlerinin olmadıklarına inandıkları ve güzel bir şekilde veda etmeyi planladıkları kaydedildi.





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