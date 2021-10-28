Barcelona'da 3 oyuncu için flaş karar!

Teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona'da, Gerard Pique, Jordi Alba ve Sergio Busquest ile de yolların ayrılabileceği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da 3 oyuncu için flaş karar!
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28 Ekim 2021 16:02
İspanya La Liga'da zorlu günler geçiren ve teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Katalan ekibinin, takımdan birkaç oyuncuyu göndermek istediği ve bu isimlerin de performanlarından memnun olunmayan Gerard Pique, Jordi Alba ve Sergio Busquest olduğu belirtildi.

Barcelonalı idarecilerin, 3 tecrübeli futbolcunun, takımın geleceğinde yerlerinin olmadıklarına inandıkları ve güzel bir şekilde veda etmeyi planladıkları kaydedildi.


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