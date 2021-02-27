🐐Lionel Messi, Sevilla



✨42 Maç

✨38 Gol

✨19 Asist



İNANILMAZ 💯 https://t.co/ts3xBwwyrk



— Sporx (@sporx) February 27, 2021

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 2-0'lık skorla kazandı.Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 29. dakikada Ousmane Dembele ve 85. dakikada Lionel Messi kaydetti.Messi, Sevilla'ya karşı 42 maçta 38 gol ve 19 asistlik istatistik yakaladı.Barcelona bu galibiyetle birlikte lider Atletico Madrid ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 2'ye indirdi. Evinde 5 lig maçı sonrası puan kaybeden Sevilla, 48 puanda kaldı.Barcelona ile Sevilla, bir sonraki maçlarında yine birbirleriyle bu kez İspanya Kupası'nda karşılaşacak.