La Liga'da 11. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 11. dakikasında Suarez ile öne geçen Barcelona, 35. dakikada Pozo'nun golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.Karşılaşmanın 57. dakikasında Garcia'nın golüyle geriye düşen Barcelona, 87. dakikada Dembele ve 90. dakikada Suarez'in attığı gollerle geri döndü.Barcelona son bölümde bulduğu gollerle Rayo Vallecano'yu 3-2 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 24'e yükseltti. Rayo Vallecano ise 6 puanda kaldı.