La Liga'da 11. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 11. dakikasında Suarez ile öne geçen Barcelona, 35. dakikada Pozo'nun golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Karşılaşmanın 57. dakikasında Garcia'nın golüyle geriye düşen Barcelona, 87. dakikada Dembele ve 90. dakikada Suarez'in attığı gollerle geri döndü.
Barcelona son bölümde bulduğu gollerle Rayo Vallecano'yu 3-2 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 24'e yükseltti. Rayo Vallecano ise 6 puanda kaldı.
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Mücadelenin 11. dakikasında Suarez ile öne geçen Barcelona, 35. dakikada Pozo'nun golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Karşılaşmanın 57. dakikasında Garcia'nın golüyle geriye düşen Barcelona, 87. dakikada Dembele ve 90. dakikada Suarez'in attığı gollerle geri döndü.
Barcelona son bölümde bulduğu gollerle Rayo Vallecano'yu 3-2 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 24'e yükseltti. Rayo Vallecano ise 6 puanda kaldı.
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