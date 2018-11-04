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Barcelona 3 dakikada 2 golle geri döndü!

La Liga'da 11. haftada Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano'yu 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona 3 dakikada 2 golle geri döndü!
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04 Kasım 2018 00:36
La Liga'da 11. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 11. dakikasında Suarez ile öne geçen Barcelona, 35. dakikada Pozo'nun golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Garcia'nın golüyle geriye düşen Barcelona, 87. dakikada Dembele ve 90. dakikada Suarez'in attığı gollerle geri döndü.

Barcelona son bölümde bulduğu gollerle Rayo Vallecano'yu 3-2 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 24'e yükseltti. Rayo Vallecano ise 6 puanda kaldı.

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