Barça kazandı ve Espanyol'u La Liga dışına itti

La Liga'nın 35. haftasında Katalan derbisinde Barcelona sahasında Espanyol'u konuk etti.



San Siro'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve Espanyol'un da La Liga'dan elenmesi kesinleşti.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada 50. dakika geçildikten sonra üst üste kırmızı kartlar çıktı. 50. dakikada Ansu Fati, rakibiyle arasında kalan topa ayağını fazla kaldırıp tekme atınca kırmızı kartı gördü. 53. dakikada ise Pol Lozano, Pique'nin baldırına tabanla girince kırmızı kartı gördü.



Dakikalar 56'yı gösterdiğinde ise Luis Suarez'in golü Barcelona'ya hayat verdi ve 3 puan Barcelona'nın oldu.



Luis Suarez gol sayısını 195'e yükselterek Barcelona tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu.



Bu sonuçla Barcelona 76 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Real Madrid ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Espanyol ise 24 puanda kalarak bitime 3 hafta kala La Liga'ya veda etti.



