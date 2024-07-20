Balıkesirspor golcüsünü buldu

TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor, Karaman FK'dan 31 yaşındaki golcü santrfor Artun Akçakın'ı transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor golcüsünü buldu
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20 Temmuz 2024 14:13
TFF 3'üncü Lig'de bu sezon Levent Eriş yönetiminde iddialı olmak isteyen Balıkesirspor, transferde Karaman FK'dan 31 yaşındaki santrfor Artun Akçakın'ı kadrosuna kattı.

Kariyerinde daha önce Hacettepe, Gençlerbirliği, Fethiyespor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Ümraniyespor, Şanlıurfaspor, Manisa FK, Kastamonuspor, Tarsus İY, Eyüpspor ve İskenderunspor formalarını da giyen Artun, geçen sezon ilk yarıda İskenderun'da 1, ikinci yarıda ise Karaman'dan 3 gol attı.

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