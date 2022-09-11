Bakasetas inanıyor: 'Bu gruptan çıkacağız'

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının ilkinde Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Trabzonspor'u yıldız ismi Bakasetas, 10 kişi kalan Ferencvaros'u aşamadıkları için çok üzüldü.



Yunan yıldız "Ortalama kalitemizi sahaya yansıtabilsek çok rahat kazanabileceğimiz bir karşılaşmadan mağlup ayrıldık. Bu maçtan dersler çıkaracağız. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bunu gösterip bu gruptan mutlaka çıkacağız" diye konuştu.



Bakasetas takım olarak konuştuklarını ve birbirlerine söz verdiklerini belirtti.



