Bakasetas inanıyor: "Bu gruptan çıkacağız"

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptıklarını ama gruptan mutlaka çıkacaklarını söyledi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bakasetas inanıyor: 'Bu gruptan çıkacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2022 11:40
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının ilkinde Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Trabzonspor'u yıldız ismi Bakasetas, 10 kişi kalan Ferencvaros'u aşamadıkları için çok üzüldü.

Yunan yıldız "Ortalama kalitemizi sahaya yansıtabilsek çok rahat kazanabileceğimiz bir karşılaşmadan mağlup ayrıldık. Bu maçtan dersler çıkaracağız. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bunu gösterip bu gruptan mutlaka çıkacağız" diye konuştu.

Bakasetas takım olarak konuştuklarını ve birbirlerine söz verdiklerini belirtti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ