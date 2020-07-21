Bakasetas için Galatasaray cevabı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bakasetas transferi ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber; AA
Bakasetas için Galatasaray cevabı
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21 Temmuz 2020 19:40
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezonun yıldızlarından olan ve daha önce Fenerbahçe, son günlerde de Galatasaray'ın ilgilendiği Bakasetas için konuştu.

Galatasaray sorusu üzerine Bakasetas ile de ilgilenen takımlar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Bakasetas'ın gözde futbolculardan biri olduğunu ifade etti.

Futbolun içinde de ticaret bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "İstediğimiz rakamlar olursa tabii ki her futbolcuyu satabiliriz. 'Bakasetas gibi 2-3 oyuncumuza teklif gelir.' diye düşünüyoruz. Kupa maçını bir atlatalım, kupa maçından önce transfer konuşmak doğru değil." yorumunda bulundu.



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