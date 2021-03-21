Bafetimbi Gomis sahada baygınlık geçirdi!

Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah maçında baygınlık geçirdi.

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Bafetimbi Gomis sahada baygınlık geçirdi!
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21 Mart 2021 12:54
Al Hilal forması giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçın başlarında fenalık geçirdi. Ligin 24. haftasında evinde El Kadisiyah'ı konuk eden lider Al Hilal'de Fransız golcü, yine geçirdiği baygınlık sonrası yürekleri ağza getirdi.

Maça 11'de başlayan golcü oyuncu, karşılaşmanın henüz başlarında geçirdiği baygınlık sonrası yerde kaldı. Bir süre yüz üstü yerde baygın halde kalan Gomis, daha sonra ayağa kalkarak oyun alanının dışına çıktı. Bir süre dinlenen Gomis, sağlık durumunun normale dönmesiyle oyuna tekrardan girdi.

Galatasaray'da da bayılmıştı!

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip olan 35 yaşındaki golcü, Galatasaray forması giydiği dönemde de saha içinde baygınlık geçirmiş ve izleyenleri korkutmuştu.



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