Babel: 'Türkiye'de futbol daha zor'

Galatasaraylı Ryan Babel, Lazio karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Liderlikle ilgili konuşan Babel "Buraya gelirken hedefimiz lider olmaktı. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Böyle aşamaları geçerseniz bu size mutluluk verir. Ne kadar çok tur atlarsak o kadar özgüven ve istikrar yakalarız. Çok gururluyuz, hak ettiğimiz bir liderlikle dönüyoruz." dedi.



Avrupa futbolunu, Türkiye'deki futbolla kıyaslayan Babel "Avrupa'da organize, oynamak isteyen takımlara karşı oynuyoruz. Türkiye'de futbol daha zor. Türkiye'de iyi organize olmayan takımlara karşı oynuyorsunuz ve organizasyonunuz bozuluyor. En önemli fark bu." ifadelerini kullandı.



UEFA Avrupa Ligi hakkında sözlerine devam eden Babel "Lider çıkmak ekstra bir güven verdi ama bu tip durumlarda adım adım bakmak daha iyi. Bazen şansa ihtiyacınız var. Her üst tura çıktıkça güvenimiz üst seviyeye çıkacaktır. Böyle bakmamız gerekiyor." diye konuştu.





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