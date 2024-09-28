Aytaç Kara: 'Milyon euroluk takımlar da baskı yer'

Kasımpaşa'da Aytaç Kara, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.



Aytaç Kara yaptığı açıklamada, "Her zaman sahada iyi oynamaya çalışan takımız. Her haftada üstüne koyarak, iyi oynuyoruz. İlk yarıda 3-2 içeri girebilirdik. Soyunma odasında arkadaşlarımızla konuştuk. Erken gol bizi maça ortak edecekti. İkinci yarı çok daha farklı oynadık, daha iyiydik. Mücadele gücümüzü ortaya koyduk ve daha üstün bir oyun oynayarak sahada durduk. Penaltı pozisyonumuz vardı, onu da daha izleyemedik. Galip gelemedik ama 3-0'dan geri dönüş önemliydi." dedi.



Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Galatasaray çok iyi bir takım, milyon euroluk takımların da baskı yiyeceğini konuştuk. O baskıdan çıktığımızda maçın bize döneceğini söyledim." şeklinde konuştu.



