Aytaç Kara: "Maçın hakkı 1 puandı"

Kasımpaşalı Aytaç Kara, Trabzonspor mücadelesi sonrası beIN Sports'a maçı değerlendirdi.

, Fotoğraf; AA
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Aytaç Kara: 'Maçın hakkı 1 puandı'
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10 Ekim 2022 23:05
Kasımpaşalı Aytaç Kara, Trabzonspor'la golsüz berabere kaldıkları maçı beIN Sports'a değerlendirdi.

Trabzonspor deplasmanının her zaman zor geçtiğini belirten Aytaç maç değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"İyi hazırlandığımız bir maçtı. Trabzonspor burada oynayınca zorlu maç oluyor. Kaliteli oyuncuları var. Onlara göre çalıştık. Takım olarak mücadele ettik, açık alan bırakmadık. İyi oynadık. Puanlar paylaşıldı. 1 puan maçın hakkıydı."

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