Aytaç Kara: 'Maçın hakkı 1 puandı'

Kasımpaşalı Aytaç Kara, Trabzonspor'la golsüz berabere kaldıkları maçı beIN Sports'a değerlendirdi.



Trabzonspor deplasmanının her zaman zor geçtiğini belirten Aytaç maç değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



"İyi hazırlandığımız bir maçtı. Trabzonspor burada oynayınca zorlu maç oluyor. Kaliteli oyuncuları var. Onlara göre çalıştık. Takım olarak mücadele ettik, açık alan bırakmadık. İyi oynadık. Puanlar paylaşıldı. 1 puan maçın hakkıydı."





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