Avrupa'da kayıp haftası

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu hafta oynadıkları Avrupa maçlarından puan alamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Avrupa'da kayıp haftası
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10 Kasım 2023 01:24
Avrupa Kupaları'nda, Türkiye'yi temsil eden üç takımımız bu hafta oynanan maçlarda galip gelemedi.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih'e konuk olan Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

UEFA Konferans Ligi'nde bir Ludogorets'e konuk olan Fenerbahçe'de, 2-0'lık sonuçla sahadan mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ HEM YENİLDİ HEM DE ELENDİ

UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş ise Club Brugge'nin kazanmasıyla beraber Konferans Ligi'ne veda etmiş oldu.

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