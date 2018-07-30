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Aurelio De Laurentiis, Galatasaray'a "ROG" kapısını kapattı

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rog'u yüksek bir teklif almalarına rağmen satmadıklarını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Aurelio De Laurentiis, Galatasaray'a 'ROG' kapısını kapattı
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30 Temmuz 2018 17:00
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, transfer gündemi ve çıkan haberlerle ilgili basına açıklamalar yaptı.

De Laurentiis, Galatasaray ile anılan ve sarı-kırmızılı takımın kiralamak istediği Marko Rog ile ilgili olarak, "Marko Rog için gelen bir teklifi kabul etmedik, doğru. Fakat, asla 'asla' dememelisiniz. Büyük bir teklifti ama biraz daha yukarı çıkması gerekiyordu. Kiralık opsiyonları tamamen devre dışı. Benim için, Rog bu sezon takımda olacak fakat futbolda yarını asla bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Napoli Başkanı, Matteo Darmian için teklif sunduklarını doğrularken, "Juventus, Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek Scudetto'yu müzesine götürmedi. Napoli olarak onlara zorlu anlar yaşatacağız. Ayrıca, Inter de bu sezon çok güçlü." diyerek sözlerini sürdürdü.

Basında çıkan diğer transfer haberleriyle ilgili gelen soruya De Laurentiis, "Lorenzo Insigne için teklif yok. Dries Mertens için teklif yok. Gonzalo Higuian haberleri komple yalan. Transfer etmek istemiyoruz. Çünkü, Gonzalo Higuain'in kendisi de buraya geri dönmek istemez." diyerek konuşmasını noktaladı.



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