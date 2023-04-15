Aurelio De Laurentiis'e polis koruması!

İtalya Serie A'da şampiyonluğa yürüyen Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis ile taraftarlar arasında gerginlik yaşanıyor.



Başkan Laurentiis ile taraftarların arasında bilet fiyatları nedeniyle gerginlik olduğu aktarıldı. Napoli taraftarlarının, geçtiğimiz hafta Milan'a karşı alınan 4-0'lık yenilgide bilet fiyatları ve stadyuma alınan pankartlara kısıtlama getirilmesi sebebiyle kulübü protesto ettiği ve sessiz kaldığı vurgulandı.



Ansa'da yer alan habere göre, Napoli şehrindeki yetkililerin, başkan Laurentiis ile taraftar arasındaki yüksek tansiyondan sonra harekete geçtiği ve Laurentiis için polis korumasının temin edildiği belirtildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ