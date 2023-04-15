Aurelio De Laurentiis'e polis koruması!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile taraftar arasında bilet fiyatları nedeniyle gerginlik yaşandığı aktarıldı. Bu nedenle Laurentiis'e polis korumasının temin edildiği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Aurelio De Laurentiis'e polis koruması!
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15 Nisan 2023 17:10
İtalya Serie A'da şampiyonluğa yürüyen Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis ile taraftarlar arasında gerginlik yaşanıyor.

Başkan Laurentiis ile taraftarların arasında bilet fiyatları nedeniyle gerginlik olduğu aktarıldı. Napoli taraftarlarının, geçtiğimiz hafta Milan'a karşı alınan 4-0'lık yenilgide bilet fiyatları ve stadyuma alınan pankartlara kısıtlama getirilmesi sebebiyle kulübü protesto ettiği ve sessiz kaldığı vurgulandı.

Ansa'da yer alan habere göre, Napoli şehrindeki yetkililerin, başkan Laurentiis ile taraftar arasındaki yüksek tansiyondan sonra harekete geçtiği ve Laurentiis için polis korumasının temin edildiği belirtildi.

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