Augsburg - Frankfurt maçı sessiz sedasız!

Almanya Bundesliga'nın 30. hafta maçında Augsburg, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
WWK Arena'da oynanan karşılaşam 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, puanını 52'ye yüksellti. Augsburg ise puanını 43 yaptı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Eintracht Frankfurt, Leipzig'i konuk edecek. Augsburg, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.
WWK Arena'da oynanan karşılaşam 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, puanını 52'ye yüksellti. Augsburg ise puanını 43 yaptı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Eintracht Frankfurt, Leipzig'i konuk edecek. Augsburg, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.