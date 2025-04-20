Augsburg - Frankfurt maçı sessiz sedasız!

Almanya Bundesliga'nın 30. hafta maçında Augsburg, sahasında Eintracht Frankfurt ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Augsburg - Frankfurt maçı sessiz sedasız!
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20 Nisan 2025 18:28
Almanya Bundesliga'nın 30. hafta maçında Augsburg, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

WWK Arena'da oynanan karşılaşam 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, puanını 52'ye yüksellti. Augsburg ise puanını 43 yaptı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Eintracht Frankfurt, Leipzig'i konuk edecek. Augsburg, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.
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