Devre arası transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Arsenal'e transfer olan Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubameyang, İngiliz basınına ilginç açıklamalarda bulundu.
Hayat stilini değiştirmeyeceğini belirten 28 yaşındaki golcü oyuncu, ''Bu kıyafetler, arabalar hepsi bir bonus. Hayatı böyle yaşamayı seviyorum. Olduğum kişiyi seviyorum, diğer insanlar kabul etmiyorsa benim sorunum değil. Bu hayata bir kere geliyorsun. Önemli olan nereden geldiğini bilmek. Geri kalanın tamamı bonus şeyler'' sözlerini kullandı.
''ARSENAL'E GELDİM DİYE DEĞİŞTİRMEM''
Pahalı arabaları ve kıyafetleri ile dikkat çeken Aubameyang, ''Bu playboy gibi hayat stilini seviyorum. Arsenal'e geldim diye bunu değiştirecek değilim'' şeklinde konuştu.
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Hayat stilini değiştirmeyeceğini belirten 28 yaşındaki golcü oyuncu, ''Bu kıyafetler, arabalar hepsi bir bonus. Hayatı böyle yaşamayı seviyorum. Olduğum kişiyi seviyorum, diğer insanlar kabul etmiyorsa benim sorunum değil. Bu hayata bir kere geliyorsun. Önemli olan nereden geldiğini bilmek. Geri kalanın tamamı bonus şeyler'' sözlerini kullandı.
''ARSENAL'E GELDİM DİYE DEĞİŞTİRMEM''
Pahalı arabaları ve kıyafetleri ile dikkat çeken Aubameyang, ''Bu playboy gibi hayat stilini seviyorum. Arsenal'e geldim diye bunu değiştirecek değilim'' şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın