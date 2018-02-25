Devre arası transfer döneminde Borussia Dortmund'dan'e transfer olan Gabonlu forvet, İngiliz basınına ilginç açıklamalarda bulundu.Hayat stilini değiştirmeyeceğini belirten 28 yaşındaki golcü oyuncu, ''Bu kıyafetler, arabalar hepsi bir bonus. Hayatı böyle yaşamayı seviyorum. Olduğum kişiyi seviyorum, diğer insanlar kabul etmiyorsa benim sorunum değil. Bu hayata bir kere geliyorsun. Önemli olan nereden geldiğini bilmek. Geri kalanın tamamı bonus şeyler'' sözlerini kullandı.Pahalı arabaları ve kıyafetleri ile dikkat çeken Aubameyang, ''Bu playboy gibi hayat stilini seviyorum. Arsenal'e geldim diye bunu değiştirecek değilim'' şeklinde konuştu.