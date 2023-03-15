Atletizmde 3 sporcudan Türkiye rekoru!

Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası tamamlandı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonda toplam 26 branşta Türkiye birincileri belirlendi.



Kadınlar 300 metre yarışında Elif Polat, 38.20'lik derecesiyle büyükler Türkiye rekoru kırdı.



800 metrede mücadele eden Ayça Fidanoğlu, 2.06.68'lik süresiyle 18 Yaş Altı rekoruna imza attı.



Erkekler 60 metre engellide piste çıkan Ayetullah Demir ise 08.01'lik derecesiyle 20 Yaş Altı rekorunu kırmayı başardı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ