Atletizmde 3 sporcudan Türkiye rekoru!

Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası tamamlandı. Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 3 sporcu Türkiye rekoru kırdı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atletizmde 3 sporcudan Türkiye rekoru!
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15 Mart 2023 23:21
Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonda toplam 26 branşta Türkiye birincileri belirlendi.

Kadınlar 300 metre yarışında Elif Polat, 38.20'lik derecesiyle büyükler Türkiye rekoru kırdı.

800 metrede mücadele eden Ayça Fidanoğlu, 2.06.68'lik süresiyle 18 Yaş Altı rekoruna imza attı.

Erkekler 60 metre engellide piste çıkan Ayetullah Demir ise 08.01'lik derecesiyle 20 Yaş Altı rekorunu kırmayı başardı.

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