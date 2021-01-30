Atletico Madrid'de iki ismin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'de iki oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.



Atletico Madrid Kulübü, Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco ve İspanyol stoper Mario Hermoso'nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.



La Liga'nın sağlık protokolleri doğrultusunda iki futbolcunun da evlerinde izolasyon sürecine girdiği belirtildi.



Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 20 maça çıkan Hermoso 2 gol, 19 karşılaşmada görev alan Carrasco ise 3 gol kaydetti.







