Atletico Madrid'de iki ismin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'de iki oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Haber; AA
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Atletico Madrid'de iki ismin Kovid-19 testleri pozitif çıktı
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30 Ocak 2021 16:30
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'de iki oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Atletico Madrid Kulübü, Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco ve İspanyol stoper Mario Hermoso'nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

La Liga'nın sağlık protokolleri doğrultusunda iki futbolcunun da evlerinde izolasyon sürecine girdiği belirtildi.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 20 maça çıkan Hermoso 2 gol, 19 karşılaşmada görev alan Carrasco ise 3 gol kaydetti.

 



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