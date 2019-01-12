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Atınç Nukan: ''Leipzig'de kalmak istiyorum''

Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig'in Milli futbolcusu Atınç Nukan, Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Atınç Nukan: ''Leipzig'de kalmak istiyorum''
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12 Ocak 2019 15:54
Bundesliga'da Red Bull Leipzig takımında forma giyen Milli futbolcu Atınç Nukan, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile oynanacak maç öncesi Alman Bild gazetesine konuşan Atınç, uzun süren sakatlığına dikkat çekerken ''Bir yıldır oynamadım. Tabii ki hayal kırıklığı ve sinir yaşıyorum. Geri dönmek için her şeyi yaptım. Sakatlığımdan dolayı baya bir süredir takımda yoktum. Ancak yeni bir takım aramıyorum. Belki çok ilginç bir teklif gelirse o zaman düşünürüm.'' sözlerini kullandı.

2015 yılında Leipzig'in Beşiktaş'tan 6 milyon euroya transfer ettiği Atınç Nukan'ın Alman ekibiyle sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

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