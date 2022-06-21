Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlılarla 1 yıl daha yola devam edecek. Kanadalı futbolcu, doğduğu bölge olan Brampton'da bir açılışa katıldı.



ATIBA'NIN ADINI SAHAYA VERDİLER



Futbolculuğu ve karakteriyle Kanada'da da sevilen Atiba'nın adı, bölgenin ilk ışıklı ve profesyonel ölçekteki sahasına da verildi.



Öte yandan söz konusu sahanın, tam bir futbol sahasından çok oyuncuların yaratıcılığını teşvik eden ve becerilerini güçlendirmelerine yardımcı olan bir saha olduğu ifade edildi.



PROJEYİ DESTEKLEMİŞTİ



Mart ayında Atiba, bu tür sahaların futbolcuların becerilerini geliştirdiğine ve kendilerini daha iyi ifade etmelerine olanak sağladığı için projeyi desteklediğini söylemişti.



TAKIMA BÜYÜK KATKI VERMİŞTİ



Beşiktaş'ın kaptanı Atiba, Kanada'nın El Salvador'a karşı kazandığı zaferin galibiyet golünü atarak 2022 FIFA Dünya Kupası yolunda büyük katkı vermişti. Futbolcunun, Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor.





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