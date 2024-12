Asgari ücret belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı.



Asgari ücretin genel bir ücret seviyesini olmadığını, en düşük ücret seviyesini ifade ettiğini belirten Işıkhan, "Esas olan, her çalışanın, emeğinin hakkını, yaptığı işin niteliğine uygun şekilde almasıdır. İşverenlerimiz açısından da hak olan, emeği gerçek değerinde ücretlendirmektir." dedi.



"Ücret artışlarının eridiği döngüye girmek istemiyoruz"

Hakkaniyetle verilen her ücretin işletmelerin de bereketini ve verimliliğini artırdığını dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu:



"AK Parti hükümetleri olarak 22 yıldır sosyal adaleti, emeği ve dayanışmayı, kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ekonomik büyümenin yanı sıra, toplumsal dayanışma ve refahın güçlendiği bir geleceği hedeflemekteyiz. Bildiğiniz gibi ülkemiz yakın zamanda karşı karşıya kaldığımız küresel ve bölgesel sorunların, afet ve salgınların etkilerini hızlı bir şekilde bertaraf etmek için mali disiplin ve dengeli büyüme politikalarıyla ekonomik istikrarını gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye'nin artık ciddi bir dezenflasyon sürecinde olduğunu da belirtmek isterim. İşçi, işveren, memur, emekli ayırımı yapmadan toplumun tüm kesimlerinin, özellikle sabit gelirlilerin alım gücünü korumak, artırmak ve ulaştığımız refahı, kalıcı hale getirmek en önemli hedefimizdir. Bu süreçte, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek adımlar atarken, fahiş fiyat artışlarına karşı da kararlı bir mücadele yürütüyoruz."



Ücret artışlarının market raflarında, pazarlarda eridiği bir döngüye girmek istemediklerini vurgulayan Işıkhan, "Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Bu nedenle, mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.



"En dengeli seviye belirlenmeye çalışılmıştır"

Asgari ücret belirleme sürecinin, sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde yürütüldüğünü ifade eden Işıkhan, "Çalışmalar, tüm komisyon üyelerimizle, gerçekten yapıcı bir anlayışla yürütülmüştür. Çalışanlarımızın refahını artıran, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyan ve ülkemizin ekonomik istikrarını ve sosyal kalkınmasını güçlendiren bu süreci hep birlikte başarıyla yönettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Işıkhan, şöyle devam etti:



"İşçi ve işveren temsilcilerimizin önerilerinin yanı sıra, makroekonomik ve konjonktürel dinamikleri de değerlendirerek en dengeli seviye belirlenmeye çalışılmıştır. Bu süreçte emeği geçen tüm komisyon üyelerine, işçi ve işveren temsilcilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Komisyon çalışmalarımıza görüş ve tavsiyeleriyle katkı veren, destek olan tüm sendikalarımıza, kurumlarımıza ve ilgili bakanlıklarımıza, çalışmaların sağlıklı bir şekilde icra edilmesini sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Elbette en büyük teşekkürü güçlü iradeleri ve ortaya koydukları vizyonla, alın terinin hakkının verilmesi yaklaşımımıza ve işçiyi, işvereni ve istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. Komisyon toplantıları neticesinde işçi ve işveren temsilcilerinin bildirdiği görüşler doğrultusunda belirlenen yeni miktarın, başta asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."



"Devletimiz işçisinin, işvereninin yanında olmaya devam edecek"

Bakan Işıkhan, 2024 yılında net asgari ücretin devlet tarafından verilen 700 lira asgari ücret desteği ile 17 bin 2 lira olarak uygulandığını anımsatarak, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.



Bu rakamla net asgari ücrete önceki yıla göre yüzde 30 artış yapıldığını aktaran Bakan Işıkhan, ayrıca, 2002'den bu yana, asgari ücreti reel olarak 4 katına yakın seviyeye çıkardıklarını söyledi.



Işıkhan, "Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işvereninin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı, emekçisinin, üreteninin, işvereni ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir." dedi.



"Sosyal diyalog, en önemli gücümüz"

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını tüm paydaşlarla istişare, ortak akıl ve güç birliği içerisinde karşılamayı sürdüreceklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:



"Sosyal diyalog, en önemli gücümüzdür. Bizim esas hedefimiz, yalnızca asgari ücreti artırmak değil; işçilerimizin, işverenlerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin ve toplumun her kesiminin refah seviyesini artırmaktır. Son olarak, Türkiye Yüzyılı'nı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum."



Toplantıda, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı.



AÇIKLANAN ASGARİ ÜCRET SONRASI DEĞİŞEN ÜCRETLER



-En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL'den 10 bin 332,43 TL'ye yükseldi.



-En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL'den 20 bin 644,86 TL oldu.



-Günlük GSS primi 600,80 TL'den 781,04 TL oldu.



-İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48.006,05 TL'den 62 bin 407.87 TL oldu.



-İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 6.400,80 TL'den 8 bin 321,04 TL oldu.



-En düşük Bağkur primi 5.950,75 TL'den 7 bin 735,98 TL oldu.



-BES kesintisi 600,07 TL'den 780.09 TL oldu.



-Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6.500,81 TL'den 8 bin 451.05 TL oldu.



-En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL'den 277.20 TL oldu.



-En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL'de 2.080 TL oldu.



-Stajyer maaşı 5.100,64 TL'den 6.630,83 oldu.