AS Monaco'da flaş kadro dışı kararı

THY EuroLeague'de sezona istediği gibi başlayamayan ve 10 galibiyet, 9 mağlubiyet ile 8. sırada yer alan AS Monaco sürpriz bir karar aldı.



AS Monaco resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fransız guard oyuncusu Elie Okobo'nun sınırsız şekilde kadro dışı bırakıldığını açıkladı.



Açıklamanın detaylarında Elie Okobo'nun, "Kulüp kurallarını ihlal etme" durumundan dolayı kadro dışı bırakıldığı ve hiçbir takım aktivitesinde yer almayacağı bildirildi.



EuroLeague'de, 19 karşılaşmada 10.2 sayı ortalaması tutturan Elie Okobo, AS Monaco'nun en skorer üçüncü oyuncusu konumundaydı.





