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Arturo Vidal, Barcelona'ya yakın!

Barcelona'nın Bayern Münih'in Şilili orta sahası Arturo Vidal ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arturo Vidal, Barcelona'ya yakın!
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02 Ağustos 2018 17:59
Orta saha transferine yoğunluk veren Barcelona, Bayern Münih'in Şilili orta sahası Arturo Vidal ile anlaştı.

İspanyol basını, Barcelona'nın Vidal transferi için Bayern Münih ile 30 milyon euroya el sıkıştığı ve imzaların bir hafta içinde atılacağını belirtti.

Barcelona, orta saha için öncelik olarak PSG'de forma giyen Adrien Rabiot'u istemiş ancak Fransız ekibiyle anlaşamamıştı.

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