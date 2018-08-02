Orta saha transferine yoğunluk veren, Bayern Münih'in Şilili orta sahasıile anlaştı.İspanyol basını, Barcelona'nın Vidal transferi için Bayern Münih ile 30 milyon euroya el sıkıştığı ve imzaların bir hafta içinde atılacağını belirtti.Barcelona, orta saha için öncelik olarak PSG'de forma giyen Adrien Rabiot'u istemiş ancak Fransız ekibiyle anlaşamamıştı.