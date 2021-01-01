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Artest'in NBA tarihinde en favori beş savunmacısı!

Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, NBA'de tüm zamanlarda en sevdiği beş savunma oyuncusunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, NBA'de tüm zamanlarda en sevdiği beş savunma oyuncusunu açıkladı.

Artest, TMZ ile yaptığı bir röportajda listesinin Michael Jordan, Dennis Rodman, Bill Russell, Wilt Chamberlain ve Ben Wallace'dan oluştuğunu belirtti:

"Bill Russell 1 numara olmalı. Sonra, 26 savunma ribaundu ile Wilt (Chamberlain) diyebilirim. (Dennis) Rodman var, o da inanılmazdı. Sonra da muhtemelen Michael Jordan...

Kobe'nin (Bryant) Michael Jordan kadar iyi bir savunma oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Sanırım Jordan'ın savunmasına hayran olduğum için onu farklı bir yerde tutuyorum. Jordan'ı izlerken, 'Hücumu inanılmaz. O kadar iyi olmaya çalışamam bile' diyordum. Ama savunması... Onu sırf savunma yaparken bile izleyebilirim, adamını resmen kilitliyor...

Bir tane daha seçmem gerekirse, Ben Wallace da harika bir savunmacıydı. (Scottie) Pippen da inanılmaz, fakat Rodman veya Jordan'dan daha iyi miydi, emin değilim."

Kariyerinde dokuz kez savunma beşlerine seçilmiş olan Kobe, bu alanda Jordan, Kevin Garnett ve Gary Payton ile zirveyi paylaşıyor.


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