Arsenal'in Balogun için beklentisi 50 milyon euro!

İngiliz ekiplerinden Arsenal, 22 yaşındaki santrforu Folarin Balogun'un için 50 milyon euro bonservis bedeli istiyor.



L'Equipe'in haberine göre, Kuzey Londra ekibiyle temasa geçen Monaco, 40 milyonun altında bir teklif yaptı.



Buna karşın Arsenal'in Amerikalı golcüyü 50 milyon euro'nun altında elden çıkarmaya sıcak bakmasa da görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



İngiliz devinin altyapısından yetişen Balogun geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Reims'de geçirmiş ve 39 maçta 22 gol 3 asist kaydetmişti.