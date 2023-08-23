Arsenal'in Balogun için beklentisi 50 milyon euro!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Amerikalı golcüsü Folarin Balogun ile ilgilenen kulüplerden 50 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Arsenal'in Balogun için beklentisi 50 milyon euro!
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23 Ağustos 2023 15:07
Son güncelleme 23 Ağustos 2023 15:08
İngiliz ekiplerinden Arsenal, 22 yaşındaki santrforu Folarin Balogun'un için 50 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

L'Equipe'in haberine göre, Kuzey Londra ekibiyle temasa geçen Monaco, 40 milyonun altında bir teklif yaptı. 

Buna karşın Arsenal'in Amerikalı golcüyü 50 milyon euro'nun altında elden çıkarmaya sıcak bakmasa da  görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

İngiliz devinin altyapısından yetişen Balogun geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Reims'de geçirmiş ve 39 maçta 22 gol 3 asist kaydetmişti.
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