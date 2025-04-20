Arsenal'den ligde iki hafta sonra galibiyet!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Ipswich Town'u deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'den ligde iki hafta sonra galibiyet!
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20 Nisan 2025 17:58
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Arsenal, Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Arsenal, Portman Road'da oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.

Konuk ekip Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 69. dakikalarda Leandro Trossard, 28. dakikada Gabriel Martinelli ve 88. dakikada Ethan Nwaneri attı.

Ev sahibi ekip Ipswich Town, Leif Davis'in 32. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde iki hafta sonra kazandı ve 66 puana yükseldi. Ipswich Town, 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Ipswich Town, Newcastle United deplasmanına gidecek.

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