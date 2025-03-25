Arnavutluk, Rey Manaj ile kazandı!

Arnavutluk, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Andorra'yı sahasında 3-0 mağlup etti. Arnavutluk'un iki golü Rey Manaj'dan geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arnavutluk, Rey Manaj ile kazandı!
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25 Mart 2025 00:36
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu ikinci hafta maçında Arnavutluk, sahasında Andorra ile karşı karşıya geldi. Arnavutluk, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arnavutluk'un ilk iki golünü Rey Manaj attı. Manaj, 9 ve 19. dakikalarda fileleri havalandırdı. Ev sahibi ekibin diğer golü 90. dakikada Myrto Uzuni'den geldi.

Arnavutluk'ta iki gol atan Manaj, 90 dakika sahada kaldı. Ernest Muçi ise süre bulamadı.

Bu sonucun ardından Arnavutluk, grupta 3 puana yükseldi. Andorra'nın iki maç sonunda grupta puanı bulunmuyor.

Arnavutluk, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Sırbistan'ı (7 Haziran) ağırlayacak. Andorra, İngiltere'yi konuk edecek.

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