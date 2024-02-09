Arkas Spor'un CEV Kupası yarı finaldeki rakibi belli oldu

Arkas Spor'un CEV Kupası yarı finaldeki rakibi Almanya'dan SVG Lüneburg oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Arkas Spor'un CEV Kupası yarı finaldeki rakibi belli oldu
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09 Şubat 2024 00:17
Arkas Spor, Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı finalinde Almanya'dan SVG Lüneburg ile karşılaşacak.

Çeyrek finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u saf dışı bırakan Arkas Spor'un rakibi bugün Yunanistan'da oynanan AONS Milon-SVG Lüneburg maçıyla belirlendi. İlk maçta AONS Milon'u 3-0 yenen SVG Lüneburg, rövanşı da 3-2 alarak Arkas Spor'un rakibi oldu.

Yarı finaldeki ilk maç 20-21 veya 22 Şubat'ta İzmir'de, rövanşı ise 27-28 veya 29 Şubat'ta Almanya'nın Lüneburg kentinde oynanacak.

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