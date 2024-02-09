Arkas Spor'un CEV Kupası yarı finaldeki rakibi belli oldu

Arkas Spor, Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı finalinde Almanya'dan SVG Lüneburg ile karşılaşacak.



Çeyrek finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u saf dışı bırakan Arkas Spor'un rakibi bugün Yunanistan'da oynanan AONS Milon-SVG Lüneburg maçıyla belirlendi. İlk maçta AONS Milon'u 3-0 yenen SVG Lüneburg, rövanşı da 3-2 alarak Arkas Spor'un rakibi oldu.



Yarı finaldeki ilk maç 20-21 veya 22 Şubat'ta İzmir'de, rövanşı ise 27-28 veya 29 Şubat'ta Almanya'nın Lüneburg kentinde oynanacak.



