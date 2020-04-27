Arjantin'de sezon iptal edildi!

Arjantin Futbol Federasyoun Başkanı Chiqui Tapia'dan koronavirüs sebebiyle lig maçlarının iptal kararı açıklaması geldi.Tapia yaptığı açıklamada Arjantin'de profesyonel liglerin tamamının iptal edildiği belirtirken mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini duyurdu. Tapia açıklamasında 2 yıl boyunca küme düşmenin de yapılmayacağını sözlerine ekledi.Bu kararı ile maksimum seviyede güvenlik önlemi aldıklarını söyleyen Tapia Ocak ayında bile olsa yeniden futbol sezonunun açılması için beklemeleri gerekiyorsa sonuna kadar bekleyeceklerini söyledi.