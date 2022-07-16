Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Gervinho Yunanistan ekibi Aris ile her konuda anlaşmaya vardı.
Dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın yolunu tutan Gervinho, ardından Yunanistan Havalimanı'nda Aris atkısıyla da poz vermişti.
Yunan ekibi Aris, 35 yaşındaki oyuncunu ile anlaştığını duyurarak imzaların atıldığını kaydetti.
Dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın yolunu tutan Gervinho, ardından Yunanistan Havalimanı'nda Aris atkısıyla da poz vermişti.
Yunan ekibi Aris, 35 yaşındaki oyuncunu ile anlaştığını duyurarak imzaların atıldığını kaydetti.
✍️ Ο GERVINHO ΣΤΟΝ ΑΡΗ!#Welcome to #ARISFC@GervinhOfficial #ARISFC22_23#ARISFCTRANSFERS pic.twitter.com/N9WrQAv5mA
— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) July 16, 2022
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