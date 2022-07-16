Aris, Gervinho'yu açıkladı

Yunanistan ekibi Aris, Trabzonspor'dan Gervinho'yu transfer ettiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Aris, Gervinho'yu açıkladı
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16 Temmuz 2022 19:04
Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Gervinho Yunanistan ekibi Aris ile her konuda anlaşmaya vardı.

Dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın yolunu tutan Gervinho, ardından Yunanistan Havalimanı'nda Aris atkısıyla da poz vermişti.

Yunan ekibi Aris, 35 yaşındaki oyuncunu ile anlaştığını duyurarak imzaların atıldığını kaydetti.

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