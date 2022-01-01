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Arenas: "Kobe, Butler'ı kendi evinden kovmuştu..."

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın bir keresinde, eski takım arkadaşı Caron Butler'ın evindeki bir partiden güvenlik kontrolü sebebiyle herkesi çıkardığını anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın bir keresinde, eski takım arkadaşı Caron Butler'ın evindeki bir partiden güvenlik kontrolü sebebiyle herkesi çıkardığını anlattı.

Arenas kısa süre önce Vlad TV'de yaptığı sohbette Kobe'nin Butler'ın evindeki bir partiye katıldığını ve güvenlik kontrolünden geçmek için herkesi evden çıkardığını açıkladı:

"Üçüncü şahıs olarak bildiğim bazı anılar var. Caron'ın bir keresinde Milwaukee'deki evinde bir parti verdiği ve Kobe'yi davet ettiği bir hikaye.

Evinde ailesi, arkadaşları ve takım arkadaşları varmış ve Kobe'nin geleceğini söylemişler.

Kobe güvenlikle beraber gelmiş ve herkese 'Herkes dışarı' demiş. Milleti bildiğin kendi evinden kovdurmuş ve her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için bir güvenlik kontrolünden geçirmiş. İş bitince de tekrar içeri girmelerine izin vermiş.

Caron 'Ulan burası benim evim' falan dediğini söylemişti. Ama Kobe o tarz bir adammış işte."


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