Medipol Başakşehir, evinde ağır bir puan kaybı yaşarken Arda Turan ile yan hakem arasında geçen diyalog maça damgasını vurdu. Arda, hakemi itmesi sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı.
Daikakalar 90+4'ü gösterdiğinde Başakşehir'in Barcelona'dan transferi Arda Turan, hakem ile diyaloğa girdi. Aleyhine verilen karar sonrası çılgına dönen Milli futbolcu, hakeme karşı isyan ederken fiziki müdahale sonrası oyundan gönderildi.
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Daikakalar 90+4'ü gösterdiğinde Başakşehir'in Barcelona'dan transferi Arda Turan, hakem ile diyaloğa girdi. Aleyhine verilen karar sonrası çılgına dönen Milli futbolcu, hakeme karşı isyan ederken fiziki müdahale sonrası oyundan gönderildi.
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