Arda Turan 3 bin 403 gün sonra kaptan olarak döndü!

Arda Turan için Gaziantep FK karşılaşmasının anlamı çok büyük. 33 yaşındaki yıldız, tam 3 bin 403 gün sonra 'Parçalı' formayı resmi bir maçta terletti.

, Fotoğraf; AA
Arda Turan 3 bin 403 gün sonra kaptan olarak döndü!
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12 Eylül 2020 18:57
Galatasaray'a dönmek için 6 ay boşta bekleyen Arda Turan, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk maçına kaptan olarak çıktı.

33 yaşındaki yıldız, tam 3 bin 403 gün sonra 'Parçalı' formayı resmi bir maçta terletti. Arda'nın Galatasaray'daki son karşılaşması, 20 Mayıs 2011'deki 2-0'lık Konyaspor mücadelesiydi.

Başarılı futbolcu, takımın başına Fatih Terim geçtikten sonra o yaz, transferin son günlerinde 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e gitmişti. Dolayısıyla bu maç, Arda'nın Fatih Terim yönetiminde Galatasaray ile çıkacağı ilk maç oldu.

Fatih Terim'le ilk kez

Fatih Terim'den A Milli Takım'da 67 kez Ay-Yıldızlı formayı alan Arda Turan; kulüp kariyerinde ilk kez Fatih hoca yönetiminde Galatasaray'da lig maçına çıktı.



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