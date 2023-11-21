Arda Güler ve Omar Fayed 'Yılın Yükselen Oyuncusu' ödülüne aday

Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler ve bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Mısırlı genç stoper Omar Fayed, Globe Futbol Ödülleri 2023'ün Yükselen Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler ve Omar Fayed 'Yılın Yükselen Oyuncusu' ödülüne aday
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21 Kasım 2023 16:05
Son güncelleme 21 Kasım 2023 16:06
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler ve bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Mısırlı stoper Omar Fayed önemli bir ödüle aday gösterildi.

Dünyada çapında bir ödül olan Globe Futbol Ödülleri'nde 'Yılın Yükselen Oyuncusu' adayları açıklanırken, Arda Güler ve Omar Fayed de 27 kişilik aday listesinde yerini aldı.

Globe Futbol Ödülleri 2023'ün Yükselen Oyuncu adayı olan oyuncular şu şekilde;

-Saud Abdulhamid
-Firas Al-Buraikan
-Thiago Almada
-Tomasso Baldanzi
-Alejandro Balde
-Jude Bellingham
-Victor Boniface
-Moises Caicedo
-Eduardo Camavinga
-Cesare Casadei
-Ousmane Diomande
-Jeremy Doku
-Omar Fayed
-Evan Ferguson
-Enzo Fernandez
-Gavi
-Arda Güler
-Josko Gvardiol
-Rasmus Höjlund
-Jamal Musiala
-Pedri
-Antonio Silva
-Xavi Simons
-Mathys Tel
-Florian Wirtz
-Lamine Yamal
-Warren Zaire-Emery



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