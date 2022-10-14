Arda Güler'in annesinden duygu yüklü yorum

Arda Güler'in annesi Serap Güler, oğlunun AEK Larnaca maçı sonrası yaptığı paylaşıma yaptığı duygu yüklü yorumla yüzlerce beğeni aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'in annesinden duygu yüklü yorum
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14 Ekim 2022 00:51
Fenerbahçe ve Türk futbolunun geleceği Arda Güler'in annesi Serap Güler, AEK Larnaca maçı sonrası twitter üzerinden oğluna duygu yüklü bir mesaj gönderdi.

Anne Güler'in, oğlu Arda'nın maç sonrası paylaşımına yaptığı yorum yüzlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım:

"Zor doğumlardan güzel bebekler dogarmiş,iyiki olmuşsun sen iyiki, güzel kalplim benim. Herşey senin kalbine göre olacak inanıyorum ben canımın içi"

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