Arda Güler'in annesinden duygu yüklü yorum

Fenerbahçe ve Türk futbolunun geleceği Arda Güler'in annesi Serap Güler, AEK Larnaca maçı sonrası twitter üzerinden oğluna duygu yüklü bir mesaj gönderdi.



Anne Güler'in, oğlu Arda'nın maç sonrası paylaşımına yaptığı yorum yüzlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım:



"Zor doğumlardan güzel bebekler dogarmiş,iyiki olmuşsun sen iyiki, güzel kalplim benim. Herşey senin kalbine göre olacak inanıyorum ben canımın içi"





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