Arda Güler'den Real Madrid'e kötü haber

Real Madrid, Arda Güler'in sağ dizindeki sakatlık sebebiyle takımın kampından ayrılarak Madrid'e döneceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den Real Madrid'e kötü haber
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29 Temmuz 2023 20:13
Son güncelleme 29 Temmuz 2023 21:08
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in sakatlığı konusunda kulübü Real Madrid bir açıklama yaptı.

MADRID'E DÖNECEK

Sakatlığı sebebiyle Real Madrid'in ABD kampındaki hazırlık maçlarında forma giyemeyen Arda Güler'e yeni testler yapıldığını açıklayan Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir." ifadeleri kullanıldı.

ARDA GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Sakatlığının ardından Instagram hesabından bir açıklamada bulunan Arda Güler, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.



18 yaşındaki Arda Güler, sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus maddeler karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu.
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