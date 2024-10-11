Arda Güler'den Fenerbahçe'ye bonus!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler'in sözleşmesinde bazı bonus maddeleri de yer alıyordu. Genç yıldızın 15 maça daha çıkması durumunda Real Madrid'in Fenerbahçe'ye ödeme yapacağı belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den Fenerbahçe'ye bonus!
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11 Ekim 2024 12:36
Daha fazla süre almak isteyen Arda Güler'in Real Madrid'de kiralık olarak Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edilmişti.

Milli futbolcu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada teknik direktör Carlo Ancelotti ile arasında bir problem olmadığını, kulüpte kendi adına işlerin yolunda gittiğini ifade etmişti.

19 yaşındaki futbolcu Real Madrid'de kalması ve oynamaya devam etmesi durumunda Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak.

Sözcü'de yer alan habere göre Real Madrid, Arda Güler'in 15 maçta daha forma giymesi durumunda Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonus ödemesi yapacak. Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 10 maçta forma giydi.

19 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 291 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.

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