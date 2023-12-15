Arda Güler bu hafta oynayacak mı?

Real Madrid'de bireysel çalışmalarına devam eden Arda Güler'in pazar günkü Villarreal karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

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Arda Güler bu hafta oynayacak mı?
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15 Aralık 2023 15:49
Real Madrid'de Arda Güler bireysel antrenmanlarına devam ediyor.

İspanyol ekibinden sakat oyuncularla ilgili yapılan açıklamada, Arda Güler ile birlikte Dani Carvajal ve Vinicius Junior'un bireysel çalışmalara devam ettiği belirtildi.

18 yaşındaki Arda'nın, pazar günü oynanacak Villarreal karşılaşmasında sahada olması beklenmiyor.

Real Madrid'e transferinden sonra henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in, 21 Aralık'taki Deportivo Alaves karşısında oynama ihtimali bulunuyor. Arda Güler, Alaves maçına da yetişemezse, genç oyuncunun sahaya çıkması yeni yılla birlikte olacak.

ANCELOTTI NE DEMİŞTİ?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçtiğimiz hafta Arda Güler için yaptığı açıklamada, "Arda "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerini kullanmıştı.

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